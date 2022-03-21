Çin Rusya'ya askeri cephane yardımı yapacak mı?

Rusya'nın müttefiki Çin'in, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri harekatta destek olup olmayacağı merak ediliyordu. Çin'in Washington Büyükelçisi Qin Gang silah ya da cephane yardımında bulunmayacaklarını söyledi.

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Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın 26. gününde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dünya haftalardır Rusya'nın müttefiki olan Çin'in Putin'e Ukrayna'nın işgalinde yardım edip etmeyeceğini merak ederken, yanıt Çin'in Washington Büyükelçisi Qin Gang'dan geldi. Rusya'ya silah ya da cephane verilmeyeceğini açık şekilde vurgulayan Gang, Pekin yönetiminin gerilimin dinmesi içinse her şeyi yapacağını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinde 26. güne girilirken, müzakere masalarından somut sonuçların çıkmaması sonrası Rus ordusu saldırılarına hız kesmeden devam ediyor.

Çin'den yardım iddialarına yanıt

İşgal sürecinin yavaş ilerlemesi ve Rus ordusunun cephede verdiği ağır kayıplar sonrası dünya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müttefiki olan Çin'in kapısını çalacağını konuşurken, iddialara yanıt bugün Çin'in Washington Büyükelçisi Qin Gang'dan geldi.

Gerilimin dinmesi için her şeyi yapacağız

Rusya'ya silah ya da cephane göndermeyeceklerini belirten Qin Gang, Ukrayna'nın işgalini kınamayı reddederek Pekin yönetiminin gerilimin dinmesi için her şeyi yapacağını da vurguladı.

Açıklama Biden'ın tehdidi sonrası geldi

Washington Büyükelçisi'nin açıklamaları, ABD Başkanı Joe Biden'in Çin lideri Xi Jinping'i Rusya'ya yardım etmesi halinde söz konusu adımın sonuçları olacağını açık şekilde belirtmesinin ardından geldi.

Rusya'nın kınanmasının bir faydasının olmayacağını savunan Washington Büyükelçisi Qin Gang, Rusya ile iyi komşuluk ilişkilerine sahip olduklarını hatırlattı.

Çin'e karşı asılsız itham ve şüphelerin karşısındayız

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de Pekin'in Ukrayna savaşında tarihin doğru tarafında durduğunu kanıtlayacağını ileri sürdü. Wang Yi, "Dışarıdan gelen baskı ve zorlamayı asla kabul etmeyiz; Çin'e karşı asılsız itham ve şüphelerin de karşısındayız" dedi.