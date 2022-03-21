Rüya Demirbulut kimdir kaç yaşında hangi dizide oynadı?

Cem Yılmaz'ın sevgilisi olduğu iddia edilen ve birlikte fotoğrafları çıkan Rüya Demirbulut kimdir, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Cem Yılmaz'dan 22 yaş küçük olan 26 yaşındaki Rüya Demirbulut TRT 1'deki Tek Yürek dizisinde Aslı karakterine hayat veriyor. Peki kimdir Rüya Demirbulut, instagram hesabı nedir?

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Erşan Kuneri dizisi ile yeniden bir platformda seyirci ile buluşacak olan Cem Yılmaz'ın adı yine bir güzelle anıldı. Kendisinden 22 yaş küçük olan oyuncu Rüya Demirbulut Cem Yılmaz ile birlikte görüntülendi. Aşk iddialarının ardından Rüya Demirbulut merak konusu oldu. TRT 1'de Tek Yürek dizisi ile ekran macerasına başlayan ve yıldızı parlayan Rüya Demirbulut 26 yaşında.

Rüya Demirbulut, 1995 doğumlu ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun.

Oyuncu, Cem Yılmaz’ın yakın arkadaşı Ozan Güven’le beraber “Taxim” oyununda da rol alıyor.



Cem Yılmaz'dan 22 yaş küçük olan Rüya Demirbulut 2019 yılında TRT 1'de yayınlanan 'Tek Yürek' dizisi ile ekranlara adım attı. Demirbulut dizide Aslı karakterini canlandırdı.

Ahu Yağtu ile bir dönem evli kalan ve Kemal adında bir oğlu olan Cem Yılmaz'ın sevgilileri kimler oldu birlikte bakalım....

1. İlk medyatik sevgilisi bir dönem podyumda fırtınalar estiren Sema Şimşek. 1994 Best Model Of Turkey Yarışması'nda birinci olan Sema Şimşek ile 2 ay süren bir birlikteliği oldu.

2. ''Beni çok güldürüyor, birden ona aşık oldum.'' diyen Demet Şener ile kısa bir ilişki yaşadı. 1995 Miss Turkey güzeli Demet Şener ile 1 ay süren kısa ilişkisi epey sansasyon yaratmıştı.

3. Zeynep Tümerdem ile 3 yıllık bir birlikteliğe imza attı ama... Paparazilerin sürekli gündeme taşıdığı bu ilişkisinden evlilik haberi bekleniyordu fakat 3 yılın ardından ani bir ayrılık kararı geldi.

4. 1997 Elite Model Look'un ikinci güzeli Deniz Barut ile yeni bir aşka yelken açtı. Hızlı başlayan bu ilişkisi ise diğer kısa soluklu ilişkileri ile aynı kaderi paylaştı.

5. ''Onun yeri her zaman başka!'' dediği Lal Dedeoğlu ile uzun yıllar birlikteydi. Ünlü işletmeci Lal Dedeoğlu ile 4 yıllık bir beraberlikleri oldu. Magazin sayfalarının vazgeçilmezi olan bu ikili 4 yılın sonunda ayrılık kararı aldı.

6. Cansu Dere ile bir dargın bir barışık ve uzun süre konuşulan bir ilişki yaşadı. 2000 Miss Turkey Yarışması'nda üçüncü olan ve şimdilerde başarılı oyunculuk performansıyla parlayan Cansu Dere ile yaşadığı birliktelik 6 yılın sonunda ayrılık kararıyla sonuçlandı.

7. İlk evliliğini Ahu Yağtu ile 2012 yılında gerçekleştirdi. Bir çocuğu olan çift, 2013 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Bu ilişkinin çok konuşulmasının sebebi ise Cansu Dere ile Ahu Yağtu'nun yakın arkadaş olmalarıydı!

8. 1999 yılındaki Miss Turkey'de birinci olan Ayşe Hatun Önal ile kısa süren bir beraberliği oldu. İlişkileri sadece 2 ay sürdü.

9. 2018 yılında eski Türkiye güzellerinden Defne Samyeli ile mutlu bir aşka yelken açtı. Cem Yılmaz bu ilişkisinde, ilk kez bir sevgilisi ile sosyal medya hesapları üzerinden fotoğraf paylaştı. Hayli ciddi görünen ilişkileri 1.5 yıl sürdü. Ayrılık kararına ise Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'ya olan ilgisinin yol açtığı söylendi.

10. Katıldığı bir gece şovunda Serenay Sarıkaya'ya olan ilgisini açıkça beyan eden komedyen, bu açıklamalardan kısa bir süre sonra Serenay Sarıkaya ile yeni bir ilişkiye başladı.