BIST 2.163
DOLAR 14,85
EURO 16,42
ALTIN 918,21
HABER /  GÜNCEL
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Montrö bildirisi davasında amirallerin yargılanmalarına başlandı

Montrö bildirisi davasında amirallerin yargılanmalarına başlandı

Kamuoyunda "amirallerin Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında, "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı.

Abone ol

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklardan bazıları ile müdafileri katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından duruşmaya sanık savunmalarıyla devam edilecek. Bugünkü celsede, sanıklardan Abdullah Akgül, Abdullah Can Erenoğlu, Ahmet Şenol ve Atilla Kezek'in savunma yapması bekleniyor.

- Davanın geçmişi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2021'de, bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında, 5 Nisan 2021'de Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı. Şüpheliler, 13 Nisan'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında, 6 emekli amiral ile 1 emekli general 16 Nisan'da, diğer şüpheliler ise 21 Mayıs 2021'de ifadeye çağrılmıştı.

Başsavcılık, 6 Aralık 2021'de 103 sanık hakkında, "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlemişti.

Mahkemenin, Kovid-19 salgını nedeniyle aldığı karar gereği, 72 sanığın savunması yaşadıkları illerde alınmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rüya Demirbulut dizileri hangi dizilerde oynadı? Rüya Demirbulut kimdir instagram hesabı nedir?
Rüya Demirbulut dizileri hangi dizilerde oynadı? Rüya Demirbulut kimdir instagram hesabı nedir?
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Şeker fiyatı 4 ayda yüzde 165 zamlandı Sanayiciler CİMER'e şikayet yağdırdı
Şeker fiyatı 4 ayda yüzde 165 zamlandı Sanayiciler CİMER'e şikayet yağdırdı
Rüya Demirbulut kimdir kaç yaşında hangi dizide oynadı?
Rüya Demirbulut kimdir kaç yaşında hangi dizide oynadı?
Türk Telekom'un Varlık Fonu'na devrine izin çıktı
Türk Telekom'un Varlık Fonu'na devrine izin çıktı
Tekirdağ'da hırsızlar baltayı taşa vurdu mal sahibi gözü kara çıktı
Tekirdağ'da hırsızlar baltayı taşa vurdu mal sahibi gözü kara çıktı
Yerebatan Sarnıcı'nda 4 yıllık restorasyon tamamlandı Açılış tarihi bekleniyor
Yerebatan Sarnıcı'nda 4 yıllık restorasyon tamamlandı Açılış tarihi bekleniyor
Çin Rusya'ya askeri cephane yardımı yapacak mı?
Çin Rusya'ya askeri cephane yardımı yapacak mı?
Nevruz nedir ne zaman 2022 Nevruz nasıl kutlanır, kimler kutlar?
Nevruz nedir ne zaman 2022 Nevruz nasıl kutlanır, kimler kutlar?
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısına bakın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısına bakın