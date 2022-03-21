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Fırtına balık tezgahlarına esti hamsinin kilosu uçtu

Fırtına balık tezgahlarına esti hamsinin kilosu uçtu

Marmara, Ege ve Karadeniz’de etkili olan fırtına, balık tezgahlarını vurdu. Fırtına nedeniyle istavrit ve hamsinin kilosu yükseldi.

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Fırtına sebebiyle balık az gelince, fiyatlar da yükseldi, balıkhane boş kaldı. Bazı esnafın balık azlığından kepenk kapattığı balıkhanede balıkçılar, fırtınanın dinmesini bekliyor.

Balık haline istavrit, kolyoz ve yerli hamsinin geldiğini belirten Balıkçı Barış Yıldız, "Havalar iki gündür fırtınalı ve soğuk. Balık gelmiyor, az geliyor. Balık az gelince fiyatlar yükseliyor. Bugün balıkhanemize istavrit, kolyoz ve yerli hamsi geldi.

İstavritin kilosu 59, kolyozun 50, yerli hamsi 50, Karadeniz hamsisinin de kilosu 50 liradan satılıyor. Yarın fırtınanın dinmesi bekleniyor. Fırtına dinip balık gelmesi durumunda balık fiyatları da uygun olur" şeklinde konuştu.

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