Tansu Çiller 26 Mart Cumartesi günü siyasete dönüyor! ADP'nin olağanüstü kongresinde konuşacak

TANSU Çiller'in siyasete dönüş zamanı geldi çattı. Çiller'in başına geçeceği iddia edilen Aydınlık Demokrasi Partisi, Cumartesi günü Ankara'da 1. Olağan Üstü Genel Kongresi'ni yapacak. Çiller'in aday olup olmayacağı netlik kazanmazken, kongreye katılıp ilk mesajlarını vereceği belirtiliyor.

Abone ol

Tansu Çiller'in siyasete dönerek başına geçeceği iddia edilen parti kongreye gidiyor. Aydınlık Demokrasi Partisi 1. Olağan Üstü Genel Kongresi Ankara'da yapılacak. Salih Önel'in, Tansu Çiller'in Parti'nin başına geçeceği iddiasının ardından Genel Başkanlıktan istifa etmesi sonrası partide heyecan yükseliyor.

26 Mayıs Cumartesi Ankara'da toplanıyor

ADP Genel Başkanlığı görevini yürüten Erkan Deniz'in tekrar Başkanlık için yarışacacağı belirtiliyor. 26 Mart cumartesi günü yapılacak olan kongre için çağrıda bulunan ADP açıklamasında, "Türkiye'nin yükselen siyasi partisi Aydınlık Demokrasi Partisi merkez sağda birleştirici olmak için geliyor" denildi.

Çiller ilk mesajlarını buradan mı verecek?

26 Martta gercekleşecek olan kongrelerine Tansu Çiller'in gelip gelmeyeceği merak konusu. Parti kulislerinde ise Tansu Çiler'in kongreye katılarak, siyasete dönüşünü resmen açıklayıp ilk mesajlarını buradan vereceği iddia ediliyor.