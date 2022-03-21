21 Mart nedir neler olacak Ekinoks ne demek Nevruz ilişkisi 2022

21 Mart'ta neler olacak, İlkbahar ekinoksu ne demek ve 21 Mart'ın Nevruz ile ne ilgisi var soruları merak konusu oldu. Baharın habercisi olan güneş ışınlarının ekvatora dik geldiği bu günde her yerde gece gündüz eşitliği yaşanır. Peki 21 Mart'ın Nevruz ile ne ilgisi vardır detaylar ve ekinoks hakkında tüm merak edilenleri haberimizde.

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21 Mart'ın önemi nedir, 21 Mart'ta neler oluyor, İlkbahar ekinoksu ne demek soruları merak edildi. Gece gündüz eşitliği anlamına gelen bu günde güneş ışınları ekvatora dik gelecek ve her yerde gece gündüz eşitliği yaşanacak. Baharın habericisi olan 21 Mart ilkbahar ekinoksu hakkında tüm merak edilenler.

21 Mart ekinoksu nedir: İlkbahar ekinoksu kısaca çiçeklerin açması yanı havanın ılınması anlamına gelmektedir. Ekinoks güneş ışınlarının ekvatora dik gelmesi sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an olarak tarif edilir. İşte İlkbahar ekinoksu hakkında merak edilenler.

Güneş ışınları 21 mart ve 21 eylül tarihlerinde ekvatora dik düşer. Her yerde gece ve gündüzler eşit olur . Bu duruma Ekinoks denir. Ekinoks ya da Gün tün eşitliği, güneş ışınlarının ekvatora dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır. Kuzey Yarıkürede yaklaşık olarak 21 Mart İlkbahar Ekinoksu - 23 Eylül Sonbahar Ekinoksudur. Güney Yarıkürede yaklaşık olarak 21 Mart Sonbahar Ekinoksu - 23 Eylül İlkbahar Ekinoksudur.

21 Mart durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdı

Sonbahar ve İlkbahar ekinoksu: 23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

Kuzey Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart İlkbahar Ekinoksu – 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'dur. Güney Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart Sonbahar Ekinoksu – 23 Eylül İlkbahar Ekinoksu'dur.