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Hac ve Umre yeniden başlayacak mı? Ali Erbaş'tan kritik görüşme

Hac ve Umre yeniden başlayacak mı? Ali Erbaş'tan kritik görüşme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan'daki ziyaretinde Hac ve Umre Bakanı Tevfik er Rabia ile bir araya geldi.

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın daveti üzerine Cidde'ye geldi. Görüşme gerçekleştiren Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er Rabia ve Erbaş, Covid-19 nedeniyle 2 yıldır gerçekleştirilemeyen hac ve umre ibadetleri konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Türkiye Cidde Başkonsolosu Mete Zaimoğlu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da hazır bulundu.

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