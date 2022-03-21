BIST 2.171
DOLAR 14,85
EURO 16,43
ALTIN 918,18
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

İzmir'de PKKPKK/KCK operasyonunda 9 gözaltı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de PKKPKK/KCK operasyonunda 9 gözaltı

İzmir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu şüpheliler ile sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandasını yaptığı tespit edilen toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve sosyal medyada terör propagandası yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu şüpheliler ile sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak İzmir merkezi ve ilçelerinde bugün saat 06.00 sıralarında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

9 şüpheli gözaltında
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 1 adet kuru sıkı tabanca ve dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hac ve Umre yeniden başlayacak mı? Ali Erbaş'tan kritik görüşme
Hac ve Umre yeniden başlayacak mı? Ali Erbaş'tan kritik görüşme
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç
Ara tatil ne zaman 2022 2. dönem nisan ara tatili kaç gün?
Ara tatil ne zaman 2022 2. dönem nisan ara tatili kaç gün?
Rusya'da vatandaşlar bazı temel gıda ürünlerine erişmekte zorlanıyor
Rusya'da vatandaşlar bazı temel gıda ürünlerine erişmekte zorlanıyor
21 Mart nedir neler olacak Ekinoks ne demek Nevruz ilişkisi 2022
21 Mart nedir neler olacak Ekinoks ne demek Nevruz ilişkisi 2022
Çinde yolcu uçağı düştü! 133 kişilik uçaktan ilk görüntüler geldi
Çinde yolcu uçağı düştü! 133 kişilik uçaktan ilk görüntüler geldi
Sanayi doğal gazına yüksek zam geliyor
Sanayi doğal gazına yüksek zam geliyor
Nevruz'da neler yapılır nevruz adetleri neler ateşten neden atlanır?
Nevruz'da neler yapılır nevruz adetleri neler ateşten neden atlanır?
Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakının üzerinden 8 yıl geçti Ukrayna savaşında Rusya'nın koçbaşı oldu
Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakının üzerinden 8 yıl geçti Ukrayna savaşında Rusya'nın koçbaşı oldu
Osman Kavala için 'ağır müebbet' istenen Gezi Ana Davası'nda karar günü!
Osman Kavala için 'ağır müebbet' istenen Gezi Ana Davası'nda karar günü!