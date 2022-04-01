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Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu! Biz TV'den izleyeceğiz

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu! Biz TV'den izleyeceğiz

KATAR'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar çekilen kurayla belirlendi.

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KATAR'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen ve İngiliz aktör Idris Elba ile gazeteci Reshmin Chowdhury'nin sunuculuğunu üstlendiğini kura çekiminin açılışında konuşan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve FIFA Başkanı Gianni Infantino, turnuvada mücadele eden takımlara başarı diledi.

Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı Cafu ve Alman Lothar Matthaus'un yanı sıra Jay-Jay Okocha, Tim Cahill, Adel Ahmed MalAllah, Ali Daei, Bora Milutinovic ve Rabah Madjer'in katıldığı kura çekiminin ardından gruplar şöyle oluştu:

Grup maçları 21 Kasım-2 Aralık tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın açılış maçında A Grubu'nda ev sahibi Katar ile Ekvador karşılaşacak.

Şampiyonada gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar adlarını son 16 turuna yazdıracak. Dünya Kupası 18 Aralık'taki final maçıyla sahibini bulacak.

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