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Şanlıurfa'da emekli öğretmenin bıçaklanmış halde cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da emekli öğretmenin bıçaklanmış halde cesedi bulundu

ŞANLIURFA'nın Karaköprü ilçesinde emekli öğretmenin kaldırımda bıçaklanmış halde cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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ŞANLIURFA'nın Karaköprü ilçesine bağlı Alibaba Mahallesi'nde vatandaşlar kaldırımda hareketsiz yatan bir şahıs gördü. Şahsı kontrol eden vatandaşlar elbiselerinde kal olduğunu görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri bacak kısmında bıçak kesiği olan şahsın kan kaybından hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan araştırmada cesedin 73 yaşındaki emekli din kültürü öğretmeni Halit Baziki'ye ait olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin olayı aydınlatmak için çalışma başlattığı belirtilirken emekli öğretmenin bir araçtan kaldırıma bırakıldığı iddia edildi.

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