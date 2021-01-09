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Dünden bugüne Türkiye! İşte Türkiye'nin 'savunma sanayii' serüveni

TÜRKİYE, savunma sanayiinde yaptığı üretimlerle dünyada büyük yankı uyandırdı. Peki, savunma sanayiinde dünden bugüne ne gibi adımlar atıldı? İşte yanıtı.

ABD'nin Türkiye'ye geçmiş dönemlerde uyguladığı silah ambargoları sonrası kendi zincirini kırarak 20 yıllık süreç içerisinde savunma sanayiinde önemli adımlar atan Türkiye, bugün Avrupa'ya SİHA ve İHA satışları gerçekleştirmeye başladı.

Özellikle SİHA VE İHA'lar Azerbaycan-Ermenistan krizinde oynadığı büyük rolle kendisini bir kez daha kanıtladı. Peki, Türkiye savunma sanayinde dünden bugüne ne gibi projelere gerçekleştirdi? İşte yanıtı.

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