Ayva reçeli nasıl yapılır kahvaltılarınıza renk katacak!

Türk kahvaltı kültürünün vazgeçilmezlerinden biridir reçeller. Çeşit çeşit meyve dahası, sebzelerle de yapılan reçellerden, bugün sizlere ayva reçelinin tarifini vereceğiz. Vücudumuz içi faydalı olan ayva ile evinizde kendi malzemelerinizle yapacağınız bu doğal ayva reçeli ile kahvaltılarda kızarmış ekmekle sevdiklerinizin beğenisine sunabilirsiniz. Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler;

7-8 adet ayva, 1 ölçü doğranmış ayva için bir ölçü şeker, tencerenin üzerini bir parmak geçecek kadar su, 5-6 adet karanfil, yarım limon