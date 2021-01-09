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Canan Kaftancıoğlu terör örgütü militanı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Canan Kaftancıoğlu için DHKP-C militanıdır demişti Perde Arkası programında bu konuyu konuştuk. Peki Cumhurbaşkanı neye dayanarak söyledi bunu?

Cumhurbaşkanı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na DHKP-C militanıdır demişti bizde Perde Arkasında Gazeteci Abdurrahman Uzun'la bu konuyu masaya yatırdık.. Bir İl Başkanı geçmişte teröristlere kucak açıyorsa, Ermenilerle ilgili yaptığı açıklamalarda soykırımı hatırlatıyorsa doğrudan işin içinde olmasına gerek yok fotoğrafı ortada!

Cumhuriyet Halk Partisi gibi Cumhuriyet'in kuruluşuyla yaşıt olan bir partinin İl Başkanı olunca kameralar kendisine zoom yapıyor ve geçmişini araştırıyor. Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı programlar, attığı tweetler terör örgütüyle birlik olduğunu gösteriyor zaten ama Cumhurbaşkanın elinde konuyla ilgili belge de olabilir. 

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