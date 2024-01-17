Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu?

Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası en düşük emekli maaşı, 6 aylık enflasyon oranı ve refah payıyla birlikte 10 bin TL'ye çıkarıldı. Emekli zammına göre belirlenen dul ve yetim maaşları da böylelikle kesinleşmiş oldu. İşte hissesine göre dul ve yetim maaşları.

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Kabine toplantısı sonra emekli maaşına yapılan ek zam açıklandı. Emekli maaşına 6 aylık enflasyon oranına göre yüzde 37,57 oranında artış yapılacaktı. Toplantı sonrasında refah payı ile bu oran yüzde 5 artırılarak yüzde 42,6'ya yükseltildi. Böylelikle en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere ek zam oranını açıkladı

Açıklamaların ardından emekli zammına göre belirlene dul ve yetim maaşları da netleşmiş oldu.

Türkiye’de 13.5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, dosya bazında 10 bin TL’nin altında maaş almayacak. Ölüm aylığı olarak bilinen dul ve yetim maaşında ise tutarlar farklı olacak.

Zamlı dul ve yetim maaşları şu şekilde:

Kişi eşinden dolayı ölüm aylığı alıyorsa eş, yüzde 50’sini, bir çocuğu ise yüzde 25’ini alıyor.

Yüzde 25 hissesi olan: 2 bin 500 TL,

50 oranında hissesi olan: 5 bin TL,

Yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alan: 7 bin 500 TL maaş farkı dahil yeni ödeme alacak.