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Düğünde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Düğünde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, düğünde silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Bir salonda yapılan düğün sırasında bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle silahla etrafa ateş etti. Saldırıda 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı ve bir kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, hastane önünde güvenlik önlemi aldı. Saldırgan, polis ekiplerince yakalandı.

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