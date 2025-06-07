Otobüsle otomobil sürücüsü yol tartışmasında birbirine girdi

Sultangazi'de yol verme tartışması nedeniyle şehirler arası otobüs şoförü ile otomobil sürücüsü arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavga, tarafların araçlarını durdurmasının ardından otobüs içinde ve dışında kısa süreli arbedeye dönüştüAbone ol
Sultangazi'de, otomobil sürücüsü ile şehirler arası otobüsün şoförü arasında yol verme nedeniyle çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
50. Yıl Mahallesi'nde seyreden otomobilin sürücüsü ile şehirler arası otobüsün şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Otomobilin sürücüsü dörtlülerini yakarak, otobüsün önünde düşük hızla ilerlemeye başladı.
Bir süre sonra otobüsün şoförü yol kenarında aracını durdurdu.
Otomobilden inen sürücünün otobüsün içine girmesiyle ikili arasında kısa süreli arbede yaşandı.
Otobüsün dışına da taşınan kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.
Olay, otobüste bulunan yolcuların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.