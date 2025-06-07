BIST 9.487
DOLAR 39,24
EURO 44,71
ALTIN 4.177,02
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Anne ve 3 yaşındaki kızı evde ölü bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anne ve 3 yaşındaki kızı evde ölü bulundu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde anne ve 3 yaşındaki kız çocuğu evde ölü bulundu.

Abone ol

 Seçil Kaymakçı (27) ve kızı Nilvara'dan (3) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Eve gelen itfaiye ekipleri, kilitli kapıyı açtıklarında anne ve kızın cansız bedeniyle karşılaştı.

Yanan beşikten sızan karbonmonoksit gazı

Ekipler, yaptıkları ilk incelemede anne ve çocuğunun evde yanan beşikten sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.

Mahallede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Elektrik akımına kapıldı! Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hastaneye kaldırıldı
Elektrik akımına kapıldı! Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hastaneye kaldırıldı
Otobüsle otomobil sürücüsü yol tartışmasında birbirine girdi
Otobüsle otomobil sürücüsü yol tartışmasında birbirine girdi
Sivas’ta arazi tartışması faciaya dönüştü: Kardeşini öldürdü, oğlunu yaraladı!
Sivas’ta arazi tartışması faciaya dönüştü: Kardeşini öldürdü, oğlunu yaraladı!
Hüseyin Yayman: Yeni anayasa su gibi, ekmek gibi lazım
Hüseyin Yayman: Yeni anayasa su gibi, ekmek gibi lazım
ABD ve Çin, ticaret görüşmeleri için Londra’da buluşacak
ABD ve Çin, ticaret görüşmeleri için Londra’da buluşacak
Yarı finalde ilk raund Anadolu Efes’in! Beşiktaş 3 sayıyla yıkıldı
Yarı finalde ilk raund Anadolu Efes’in! Beşiktaş 3 sayıyla yıkıldı
A Milliler ABD maçı için Hartford'da
A Milliler ABD maçı için Hartford'da
Trump, Tesla’sını satıyor: Musk ile ipler koptu
Trump, Tesla’sını satıyor: Musk ile ipler koptu
O ülkede şiddetli deprem
O ülkede şiddetli deprem
Avrupa Ligi'ni kazandı, takımdan kovuldu
Avrupa Ligi'ni kazandı, takımdan kovuldu
İsrail ordusunun öldürdüğü gazeteci sayısı belli oldu
İsrail ordusunun öldürdüğü gazeteci sayısı belli oldu
Trump yine FED Başkanı'na yüklendi: Felaket
Trump yine FED Başkanı'na yüklendi: Felaket