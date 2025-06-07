Anne ve 3 yaşındaki kızı evde ölü bulundu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde anne ve 3 yaşındaki kız çocuğu evde ölü bulundu.Abone ol
Seçil Kaymakçı (27) ve kızı Nilvara'dan (3) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Eve gelen itfaiye ekipleri, kilitli kapıyı açtıklarında anne ve kızın cansız bedeniyle karşılaştı.
Yanan beşikten sızan karbonmonoksit gazı
Ekipler, yaptıkları ilk incelemede anne ve çocuğunun evde yanan beşikten sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.
Mahallede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.