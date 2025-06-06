BIST 9.487
DOLAR 39,24
EURO 44,71
ALTIN 4.177,02
HABER /  DÜNYA

ABD ve Çin, ticaret görüşmeleri için Londra’da buluşacak

ABD ve Çin, ticaret görüşmeleri için Londra’da buluşacak

ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in, Çinli yetkililerle 9 Haziran'da Londra'da ticaret anlaşması görüşmeleri yapacağını açıkladı.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Haziran'da Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in, ticaret anlaşmasıyla ilgili olarak Çinli yetkililerle Londra'da bir araya geleceğini duyurdu.

Başkan Trump, Truth Social hesabından ABD ile Çin arasında yapılacak ticaret görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Trump, Hazine Bakanı Bessent, Ticaret Bakanı Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Büyükelçi Greer'in, ticaret anlaşmasıyla ilgili olarak Çin'in temsilcileriyle 9 Haziran'da Londra'da bir araya geleceğini duyurmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Toplantı çok iyi geçecektir. Konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Trump ve Şi, tarife restleşmesiyle tırmanan gerilimin ardından dün ilk kez görüşmüştü

ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin ardından dün ilk kez telefonda görüşmüştü.

Trump, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin çok verimli ve iki ülke açısından da çok faydalı geçtiğini vurgulamıştı.

Görüşmede ağırlıklı olarak iki ülke arasındaki ticaret ve gümrük tarifeleri konularını ele aldıklarını belirten Trump, "Heyetlerimiz kısa süre içinde belirlenecek bir yerde bir araya gelecek. Bizi Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Büyükelçi Jamieson Greer temsil edecek." ifadelerini kullanmıştı.

ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesi ve ilişkilerde gerilim

Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı.

Görüşmelerin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı.

Trump, 30 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Çin'i Cenevre'de varılan anlaşmanın büyük bölümünü ihlal etmekle suçlamış, Çin Devlet Başkanı Şi ile bunu konuşacağını ve sorunun çözülmesini umduğunu ifade etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Yarı finalde ilk raund Anadolu Efes’in! Beşiktaş 3 sayıyla yıkıldı
Yarı finalde ilk raund Anadolu Efes’in! Beşiktaş 3 sayıyla yıkıldı
A Milliler ABD maçı için Hartford'da
A Milliler ABD maçı için Hartford'da
Trump, Tesla’sını satıyor: Musk ile ipler koptu
Trump, Tesla’sını satıyor: Musk ile ipler koptu
O ülkede şiddetli deprem
O ülkede şiddetli deprem
Avrupa Ligi'ni kazandı, takımdan kovuldu
Avrupa Ligi'ni kazandı, takımdan kovuldu
İsrail ordusunun öldürdüğü gazeteci sayısı belli oldu
İsrail ordusunun öldürdüğü gazeteci sayısı belli oldu
Trump yine FED Başkanı'na yüklendi: Felaket
Trump yine FED Başkanı'na yüklendi: Felaket
Yerli motorlu SOM füzesi hedefi tam isabetle vurdu
Yerli motorlu SOM füzesi hedefi tam isabetle vurdu
Diyarbakır’daki yangında ihmaller zinciri! 4 gözaltı...
Diyarbakır’daki yangında ihmaller zinciri! 4 gözaltı...
Samsun-Sinop yolunda feci kaza: Yaralılar var
Samsun-Sinop yolunda feci kaza: Yaralılar var
A Milli Kadın Futbol Takımı'mızın rakibi belli oldu
A Milli Kadın Futbol Takımı'mızın rakibi belli oldu
Guatemala’daki Fuego Yanardağı patladı, yüzlerce kişi tahliye edildi
Guatemala’daki Fuego Yanardağı patladı, yüzlerce kişi tahliye edildi