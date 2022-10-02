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Düğmeye basıldı! Borsa manipülasyonu operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı

Düğmeye basıldı! Borsa manipülasyonu operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL merkezli 4 ilde, borsada işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, borsa işlemlerinde örgütlü ve organize biçimde usulsüzlük yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında haksız kazanç sağladığı belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Bu kişilerin yakalanması için çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'de belirlenen 17 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 10 şüpheliden 8'i yakalanırken, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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