Dubai’nin simgesinde yangın paniği! Burj Al Arab’ın cephesi alev aldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai Emirliği hükümeti, ülkenin simge yapılarından Burj Al Arab'ın dış cephesinde yangın çıktığını açıkladı.

Abone ol

Dubai Hükümeti Medya Ofisi tarafından, yapılan açıklamada, Dubai makamlarının bir İHA'yı etkisiz hale getirdiği, araçtan düşen parçaların otelin dış cephesinde küçük çaplı yangına yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldığı ve olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

Olayın, ABD-İsrail saldırılarına karşılık olarak İran'ın BAE'deki ABD üslerini hedef alan saldırıları nedeniyle meydana geldiği belirtiliyor.

Dubai'de patlamalar meydana geldi

ABD-İsrail'in ortak saldırısına karşı İran'ın yaptığı misilleme saldırılarının ardından Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde patlamalar meydana geldi.