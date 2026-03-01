BAE: İran'dan fırlatılan 137 balistik füze ve 209 İHA'ya müdahale edildi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın ABD-İsrail'in ortak saldırısına misilleme olarak düzenlediği saldırılarda 137 balistik füze ve 209 insansız hava aracına (İHA) müdahale edildiğini duyurdu.

Abone ol

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "BAE Hava Kuvvetleri, İran saldırılarının başlangıcından bu yana fırlatılan 137 balistik füze ve 209 İHA'yı başarılı bir şekilde engelledi." ifadesi kullanıldı.

Hava savunma sistemlerinin "yüksek hazırlık seviyesinin ve çeşitli tehditlerle başa çıkma kabiliyetine" dikkat çekilen açıklamada, dün sabah saatlerinden bu yana İran'dan fırlatılan 137 balistik füzenin 132'sinin imha edildiği, 5'inin de denize düştüğü aktarıldı.

Açıklamada, İran'dan gönderilen 209 İHA'dan 195'inin engellendiği, 14'ünün ise maddi hasara yol açtığı kaydedilerek, füze ve İHA'ların engellenmesi sırasında ülkenin çeşitli bölgelerine şarapnellerin düştüğü, sivil noktalara isabet ettiği ve küçük çaplı hasara yol açtığı ifade edildi.

İran saldırılarının en sert şekilde kınandığı açıklamada, saldırıların "tehlikeli bir tırmanış ve sivillerin güvenliğini tehdit eden, istikrarı baltalayan korkakça bir eylem olduğu" belirtildi.

Saldırıların, BAE'nin egemenliğini ve uluslararası hukuku açık bir şekilde ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, BAE'nin saldırılara karşılık verme hakkını saklı tuttuğuna dikkati çekildi.