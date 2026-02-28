Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından, ABD Başkanı Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme Beyaz Saray tarafından duyuruldu.

Yapılan duyuruda Trump'ın İngiltere ve Kuveyt liderleri ile de bir görüşmek gerçekleştirdiğine yer verildi.

DÜNYA GÜNE SALDIRI HABERİYLE UYANDI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.