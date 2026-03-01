Trump'tan Hamaney iddiası: Yeni lider hakkında iyi fikirlerimiz var

İran dini lideri Hamaney'in ölüp ölmediği konusunda belirsizlik sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'tan son dakika açıklaması geldi. Hamaney'in öldüğünü iddia eden Trump 'Yeni lider kim olacak' sorusuna cevap evrdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılarda çok sayıda İranlı liderin öldüğünü belirterek, bunların arasında İran lideri Ali Hamaney'in de bulunup bulunmadığına ilişkin, "Bu haberin doğru olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Trump, ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılara ilişkin NBC News kanalına açıklamalarda bulundu.

TRUMP'TAN HAMANEY AÇIKLAMASI

Saldırılarda çok sayıda İranlı liderin öldüğünü aktaran Trump, Hamaney'in de öldürüldüğü iddialarına ilişkin, "Bu haberin doğru olduğunu düşünüyoruz." dedi.

İran'ın bir sonraki liderinin belirlenip belirlenmediği sorusunu ise "Evet. Çok iyi bir fikrimiz var." yanıtını verdi.

TRUMP: BİRKAÇ ÇIKIŞ YOLU VAR

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırılar konusunda birkaç "çıkış yolu" bulunduğunu belirterek, “Uzun süre devam edip her şeyi devralabilirim ya da 2-3 günde bitirip İranlılar’a 'Yeniden (nükleer ve füze programlarınızı) inşaya başlarsanız birkaç yıl sonra tekrar görüşürüz' diyebilirim." dedi.