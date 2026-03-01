BIST 13.718
DOLAR 43,97
EURO 51,64
ALTIN 7.602,27
HABER /  DÜNYA

New York Belediye Başkanı Mamdani İran saldırılarına büyük tepki gösterdi! "Amerikalılar savaş istemiyor"

New York Belediye Başkanı Mamdani İran saldırılarına büyük tepki gösterdi! "Amerikalılar savaş istemiyor"

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını eleştirerek Amerikalıların yeni bir savaş istemediğini söyledi. Mamdani, halkın önceliğinin barış ve ekonomik sorunların çözülmesi olduğunu vurguladı.

Abone ol

ABD’nin New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada askeri müdahaleye karşı çıktı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mamdani, Amerikan halkının yeni bir savaş istemediğini belirterek, yönetimin dış politika tercihlerini eleştirdi.

Mamdani açıklamasında, “Amerikalılar bunu istemiyor. Rejim değişikliği peşinde yeni bir savaş istemiyorlar. İnsanlar geçim sıkıntısından kurtulmak istiyor, barış istiyor” ifadelerini kullandı.

Mamdani tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bugün ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen İran'a yönelik askeri saldırılar, gayrimeşru bir saldırganlıkla felaket niteliğinde bir tırmanışa işaret ediyor. Şehirlerin bombalanması. Sivillerin öldürülmesi. Yeni savaş cephesinin açılması. Amerikalılar bunu istemiyor. Rejim değişikliği peşinde yeni savaş istemiyorlar. Geçim sıkıntısından kurtulmak istiyorlar. Barış istiyorlar.

New Yorkluların her birinin güvende olduğuna emin olmaya odaklanmış haldeyim. Polis komiserimiz ve acil durum yönetimi yetkilileriyle temas halindeyim. Kurumlar arası koordinasyonu artırmak ve aşırı ihtiyatlılık gereği hassas bölgelerdeki devriyeleri güçlendirmek de dahil olmak üzere etkin adımlar atıyoruz."

Ayrıca, doğrudan İranlı New Yorklulara seslenmek istiyorum: Sizler bu şehrin dokusunun bir parçasısınız; komşularımız, küçük işletme sahiplerimiz, öğrencilerimiz, sanatçılarımız, işçilerimiz ve toplum liderlerimizsiniz. Burada güvende olacaksınız.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail ordusu, İran'dan yeni füzeler ateşlendiğini duyurdu
İsrail ordusu, İran'dan yeni füzeler ateşlendiğini duyurdu
Ev sahibinin kiracısına attığı mesaj gündem oldu "Kaldı mı böyleleri?"
Ev sahibinin kiracısına attığı mesaj gündem oldu "Kaldı mı böyleleri?"
Hamaney'in cenazesine ait fotoğrafların Netanyahu'ya gösterildiği iddiası
Hamaney'in cenazesine ait fotoğrafların Netanyahu'ya gösterildiği iddiası
Avrupa'daki Türkler Rotterdam Limanı'na demirleyen TCG Anadolu'ya büyük ilgi gösterdi
Avrupa'daki Türkler Rotterdam Limanı'na demirleyen TCG Anadolu'ya büyük ilgi gösterdi
İran Meclis Başkanı Kalibaf: "Trump ve Netanyahu, kırmızı çizgimizi aştınız, bedelini ödeyeceksiniz"
İran Meclis Başkanı Kalibaf: "Trump ve Netanyahu, kırmızı çizgimizi aştınız, bedelini ödeyeceksiniz"
ABD'den dünya genelindeki vatandaşlarına uyarı
ABD'den dünya genelindeki vatandaşlarına uyarı
A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın Sırbistan'ı konuk edecek
A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın Sırbistan'ı konuk edecek
İran'dan İsrail'e yeni misilleme füze saldırıları
İran'dan İsrail'e yeni misilleme füze saldırıları
Müslüman ülke Fas'ta ABD ve İsrail karşıtı gösterilere izin yok
Müslüman ülke Fas'ta ABD ve İsrail karşıtı gösterilere izin yok
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
İran'ın İsrail'e destek veren Körfez ülkelerine misillemesinde Kazakistan'dan tepki! Destek verdi...
İran'ın İsrail'e destek veren Körfez ülkelerine misillemesinde Kazakistan'dan tepki! Destek verdi...
İran'ın İsrail'e yeni saldırılar düzenlemesiyle Kudüs çevresinde sirenler çaldı
İran'ın İsrail'e yeni saldırılar düzenlemesiyle Kudüs çevresinde sirenler çaldı