ABD'li içerik üreticisi Dan Bilzerian'dan İran'a destek

HAMAS'I DİRENİŞ ÖRGÜTÜ OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ

Daha önce katıldığı bir televizyon programında İsrail'in vahşi yüzünü cesurca dile getiren Bilzerian, Hamas'ı bir 'direniş örgütü' olarak nitelendirmiş ve Hamas lideri Yahya Sinvar'ı 'kahraman' ilan etmişti. Holokost sırasında öldürülen Yahudilerin sayısının abartıldığını savunan Bilzerian, Yahudilerin 6 milyondan fazla Hristiyan öldürdüğünü ve soykırımı 'icat ettiklerini' söylemişti.