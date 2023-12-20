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HABER /  SAĞLIK

DSÖ, Kovid-19'un alt varyantının ayrı olarak izlenmesi gerektiğine karar verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
DSÖ, Kovid-19'un alt varyantının ayrı olarak izlenmesi gerektiğine karar verdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un JN.1 varyantını, hızla yayılmasından dolayı ana soy BA.2.86'dan ayrı olarak izlenmesi gereken bir varyant olarak sınıflandırdı.

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DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, elde edilen verilere göre JN.1 varyantının şu anda küresel halk sağlığı için oluşturduğu riskin "düşük" olarak değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada "Buna rağmen kuzey yarım kürede kış mevsiminin başlamasıyla birlikte JN.1, birçok ülkede solunum yolu enfeksiyonlarının yükünü artırabilir." ifadeleri kullanıldı.

DSÖ'nün verileri sürekli izlediği kaydedilen açıklamada, gerektiğinde JN.1'in risk değerlendirmesini güncelleyeceği de vurgulandı.

Açıklamada, mevcut Kovid-19 aşılarının, JN.1 ve SARS-CoV-2'nin dolaşımdaki diğer varyantlarından kaynaklanan ciddi hastalık ve ölümlere karşı koruma sağlamaya devam ettiği hatırlatıldı.​

Enfeksiyon ve ciddi hastalıklara önlem alma çağrısının yapıldığı açıklamada, önlemler arasında kalabalık, kapalı veya havalandırmanın yetersiz olduğu alanlarda maske takılması, mümkün olduğunca güvenli mesafenin korunması, ellerin düzenli olarak yıkanması, şiddetli hastalık riski yüksek olanlar için Kovid-19 ve gribe karşı aşıların güncel tutulması ile hastalık belirtileri olanlar için test yapılması da yer aldı.

JN.1, daha önce BA.2.86 alt türev varyantlarından biri olarak inceleniyordu.

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