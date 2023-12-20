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"Asker olamayacağım" dedi, kendini denize attı

"Asker olamayacağım" dedi, kendini denize attı

İstanbul'da vapurda askere gidemeyen genç, kendini denize attı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan gencin “Asker olamayacağım için suya atladım” sözleri dikkat çekti.

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İstanbul Boğazı Kabataş açıklarında seyreden vapurdan bir genç, iddiaya göre askere gidemediği gerekçesiyle üzülerek denize atladı. O esnada bir yatta bulunan vatandaşların su üstündeki genci çırpınırken fark edince denize can simidi atarak genci kurtardı. İlginç olay kameralara yansırken, genç hastaneye götürüldü.

Olay, önceki gün 21.30 sıralarında İstanbul Boğazı Beyoğlu Kabataş açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vapura binen Fırat isimli genç, bir süre ilerledikten sonra suya atladı. O esnada yatta bulunan bir grup vatandaş, Kabataş açıklarında su üstünde çırpınan genci şans eseri fark etti.

“Asker olamayacağım için suya atladım”

Can simidi yardımıyla kurtarılan genç, yata çıkarılarak kurtarıldı. Fırat isimli genç, suya atlama nedenini, “Asker olamayacağım için suya atladım” sözleriyle açıkladı. Çevredeki vatandaşlar olay yerine polis ve sağlık ekibi çağırırken, genç tedbir amaçlı ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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