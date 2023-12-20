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Ehliyet ve kimliğini yenilemeyenler dikkat! Büyük cezası var!

Ehliyet ve kimliğini yenilemeyenler dikkat! Büyük cezası var!

Cipli ehliyet ve kimlik kartlarına geçilmesi konusunda son tarih 31 Aralık 2023. Eğer vatandaşlar eski belgelerini kullanmaya devam ederlerse o cezayı ödemek zorunda kalacaklar..

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2024 yılı itibariyle Türkiye'de hem kimlikler hem de ehliyetler zorunlu olarak yenilenecek. Bu konuda, yaklaşan süreçle ilgili vatandaşlara yeni bir uyarı yapıldı: 31 Aralık 2023 tarihinden sonra yenileme yapmayanlar 4 bin 64 lira para cezasıyla karşı karşıya kalabilirler.

4 bin 64 lira gibi ciddi bir para cezası var

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ehliyet ve kimlikler için önemli bilgiler verdi. Ehliyet yenileme işlemi için belirli bir süre tanındı ve bu süre 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı. Ehliyet yenileme başvurusu için 15 lira ödenmesi gerekiyor. Ehliyet yenilememe durumunda ise 4 bin 64 lira gibi ciddi bir para cezası bulunuyor.

Ücret randevu öncesi

Kimlik yenileme işlemleri için de belirli ücretler mevcut. Doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı ve kayıp durumunda ödenmesi gereken bedeller bulunuyor. Bu ücretler randevu öncesinde ödenmeli, aksi takdirde kimlik yenileme işlemi yapılmıyor.

Geçen yıl ek süre verilmişti

Eski tip sürücü belgeleri için tanınan süre geçen yıl uzatıldı. Bu belgelerin değiştirme süresi, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan belgeler için 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl daha uzatıldı. Ancak belirtilen süre sonunda yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

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