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Yolcunun üzerinden yarım kilo eroin ele geçirildi

Yolcunun üzerinden yarım kilo eroin ele geçirildi

Tekirdağ’da minibüsteki şüphelinin aramasında yarım kilo eroin ele geçirildi.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda Süleymanpaşa İstiklal Mahallesi şehirlerarası otogar içerisinde yolcu minibüsünde yapılan kontrollerde Ö.K. isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda 523,6 gram eroin ve 10 gram skunk ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak Ö.K. isimli şahıs, uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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