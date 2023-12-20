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Çilingirle içeri girdiler! Haber alınamayan öğrenciden acı haber

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çilingirle içeri girdiler! Haber alınamayan öğrenciden acı haber

Nevşehir’de bir süredir kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu.

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Edinilen bilgiye göre bir apartta tek yaşayan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Yusuf Ç.’den arkadaşları bir süre haber alamadı. Telefonla Yusuf Ç.’yi arayan arkadaşları cevap alamayınca, evine giderek bakmak istediler. Evin kapısını çaldıklarında yine içeriden ses alamayan arkadaşları tekrar telefonla Yusuf Ç.’yi aradı. İçeriden telefon sesi gelmesi üzerine arkadaşları durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi.

Polis ve sağlık ekipleri evde Yusuf Ç.’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarından sonra Yusuf Ç.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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