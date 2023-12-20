Korkunç gerçek soruşturmada ortaya çıktı! İsrail ordusu rehineleri böyle öldürmüş

İSRAİL ordusu Gazze'de giriştiği soykırımda, beyaz bayrak sallayan 3 sivili katletmişti. Dana sonra bu sivillerin Hamas'ın elindeki rehine İsrail askerleri olduğu ortaya çıkmıştı. İsrail kamu yayıncısı IDF askerlerinin rehineleri nasıl öldürdüğünün detaylarına ulaştı. İşte İsrail'de deprem etkisi yaratan o rapor...

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İsrail Gazze'de soykırıma tam gaz devam ederken, skandallar da peş peşe patlamaya devam ediyor. Gazze'de Cuma günü İsrail ordusu IDF ateşi ile yanlışlıkla öldürülen 3 İsrailli rehineyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. İsrail kamu yayıncısı IDF askerlerinin rehineleri nasıl öldürdüğünün detaylarına ulaştı. İşte İsrail'de deprem etkisi yaratan o rapor...

04:30 İsrail askerleri rehineleri böyle öldürmüş

İsrail kamu yayıncısı, IDF'nin geçen Cuma günü yanlışlıkla üç rehineyi öldürmesiyle ilgili soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntıları açıkladı. Soruşturmada, ilk iki rehine Alon Shamriz ve Samar Talalka'yı vurarak öldüren IDF keskin nişancısının, taşıdıkları beyaz kumaşı tanımadığının belirlendiği bildirildi.

Göreve başlarken aldığı brifingde keskin nişancıya, tüm bölgenin savaş alanı olduğu ve şüpheli herkese ateş açmasına izin verildiği söylendi. Soruşturma ayrıca üçüncü rehine Yotam Haim'in Shamriz ve Talalka ile birlikte vurulduktan sonra yakındaki bir binaya kaçmayı başarması nedeniyle öldürülmesinin özellikle korkunç olduğunu ortaya çıkardı.

Tabur komutanı daha sonra askerlere ateşi kesmeleri için bağırdı ancak içlerinden biri, Haim ikinci kez binadan çıktıktan sonra onu vurup öldürdü.

02:30 Hamas lideri ateşkes için bugün Mısır'ı ziyaret edecek

AFP'nin Hamas'a yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Hamas lideri İsmail Haniye Gazze ateşkes görüşmeleri için bugün Mısır'a gidecek. Kaynağın AFP'ye verdiği bilgiye göre, Haniyeh, Mısır'a gidecek "üst düzey" bir Hamas heyetine başkanlık edecek ve burada Mısır istihbarat şefi Abbas Kamel ve diğer yetkililer ile görüşmelerde bulunacak.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan kaynak, görüşmelerin "tutukluların serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın sona erdirilmesi için bir anlaşma hazırlanmasına yönelik saldırganlığın ve savaşın durdurulması üzerine" olacağını söyledi.

Kaynağa göre, Mısır'daki görüşmelerde "insani yardımın ulaştırılması, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve yerinden edilen kişilerin kuzeydeki kasaba ve köylerine dönüşü" konularına odaklanılacak.