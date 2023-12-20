AK Parti'de İstanbul adayı için yapılan temayül yoklamasında 4 isim çıktı kulislerde konuşulan en kuvvetli aday

AK Parti İstanbul adayını belirlemek için hafta sonu temayül yoklaması yaptı. Eski bakanlar Murat Kurum ve Adil Karaismailoğlu ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, en çok tercih edilen isimler oldu. AK Parti kulislerinde özellikle Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın adaylık için şansı yüksek görülüyor.

Abone ol

Adalet ve Kalkınma Partisi, İstanbul'da büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını belirlemek için Pazar günü temayül yoklaması gerçekleştirdi. Yoklamada 4 isim öne çıktı. BBC Türkçe AK Parti kulislerinde temayül yoklamasına ilişkin edindiği bilgileri aktardı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, partinin yaptırdığı kamuoyu araştırmalarını da dikkate alarak yapacağı değerlendirmeler sonrası, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayını en geç 30 Aralık’ta kamuoyuna açıklayacağı belirtiliyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre AK Parti kulislerinde özellikle Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın adaylık için şansı yüksek görülüyor.

Kapalı zarfta 3’er isim istendi

Erdoğan’ın başkanlığında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda yapılan temayül yoklamasına; İstanbul’daki ilçe belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları, parti teşkilatlarında ilçelerden sorumlu yönetim kurulu üyeleri ve milletvekilleri olmak üzere 348 kişi katıldı.

Temayül yoklamasına katılan partililere form dağıtılarak, İBB Başkan Adayı olarak görmek istedikleri üç ismi yazmaları istendi. İlçe belediyeleri için ise iki farklı form hazırlandı.

AK Parti’de olmayan belediyeler için de büyükşehirde olduğu gibi 3 isim istenirken, AK Parti’de olan ilçelerde mevcut belediye başkanı için “Devam etsin mi, değişsin mi?” sorusu yöneltildi. “Değişsin” diyenlerden de, yine aday olarak görmek istedikleri 3 isim önerisi alındı.

AK Parti kaynakları, halen İstanbul Milletvekili olan eski Çevre, Şehircilik ve İklim Murat Kurum ve halen Trabzon Milletvekili olan eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun temayül yoklamasında en çok tercih edilen isimler olmasının, sürpriz olmadığını söylüyor.

Koca ve Yerlikaya bakanlıkta başarılı bulundu

Parti kulislerinde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da isimleri İBB başkan adaylığı için konuşuluyordu. Ancak AK Parti kurmaylarına göre temayül yoklamasında bu iki isim çok tercih edilmedi. Buna neden olarak, Ali Yerlikaya ve Fahrettin Koca'nın bakan olarak başarılı bulunmaları ve görevlerini sürdürmeleri yönündeki genel eğilim gösteriliyor.

Hangi isimler şanslı görülüyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarını belirlerken, temayülden çıkan isimlerin yanı sıra, kamuoyu araştırmalarını da dikkate alacağı belirtiliyor. Bu çerçevede AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından farklı kamuoyu şirketlerine yaptırılan anketler bu hafta Erdoğan’ı sunulacak.

Son kararı Erdoğan verecek olsa da, AK Parti kulislerinde adaylık için en şanslı görülen isimler, Mehmet Ergün Turan ve Adil Karaismailoğlu. Her iki ismin de Karadenizli, hatta Trabzonlu olması, İstanbul'da Karadenizli nüfusun yüksek olması nedeniyle avantaj olarak görülüyor. Bu konuda temayülün yanı sıra, kamuoyu araştırmalarının da belirleyici olacağı ifade ediliyor.

Mehmet Ergün Turan'a daha çok şans tanınıyor

AK Parti içinde bazı kesimler, “popüler” isimlerden ziyade, belediyecilik hizmetiyle öne çıkan isimlerin aday yapılması gerektiğini savunuyor. Bu görüşü savunanlar, İstanbul’un bundan sonraki gündeminin “deprem önlemleri” ve bu çerçevede kentsel dönüşüm olacağına dikkat çekerek, eski Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı da olan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’a daha çok şans tanıyor.

'En geç 30 Aralık’ta açıklanır'

Erdoğan’ın, temayül yoklaması ve kamuoyu araştırmalarının sonuçlarına göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapacağı görüşmenin ardından partisinin İBB Başkan Adayını netleştirmesi bekleniyor.

AK Parti kurmayları, MHP ve Yeniden Refah Partisi (YRP) ile yapılacak ittifak görüşmeleri doğrultusunda, 29 ya da 30 Aralık’da hem büyükşehir, hem de ilçe belediye adaylarının açıklanabileceğini söylüyor.

'Kesin kazanacaksa, Kartal’ı YRP'ye verelim'

AK Parti'nin, İstanbul’da yüzde 4-5 oyu olduğu iddiasındaki YRP'yle ittifak arayışı da sürüyor. İktidar partisi kaynakları, İstanbul’da, YRP’ye belediye meclis üyelikleri önerildiğini söylüyor.

MHP’nin yüzde 10 oyu olmasına karşın, 2 ilçe belediyesinin bu partiye bırakıldığına dikkat çeken AK Parti kurmayları, “Yüzde 4’ün karşılığı da belediye meclis üyeliğidir. Ama muhalefette olup da kesin kazanacaklarını iddia ettikleri bir ilçe varsa verelim. Mesela Kartal’ı kesin kazanacağız, diyorlarsa verelim. Ama bunun için elimizde sağlam veriler olması gerekir” görüşünü dile getiriyor.