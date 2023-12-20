Deprem oldu! Balıkesir çok fena sallandı! İstanbul dahil bir çok ilde hissedildi

Deprem oldu... Türkiye yeni güne depremle uyandı. Balıkesir saat 07:21 sularında depremle sarsıldı. AFAD, Balıkesir'in merkezinde meydana gelen depremin şiddetini 3.6 olarak açıkladı.

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Marmara Bölgesi yeni güne deremle uyandı... Balıkesir'in Altıeylül ilçesi merkezli depremle ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin şiddetinin 3.6 olduğu ve yerin 6.92 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Vatandaşların telefonlarına yabancı uyruklu programlardan gelen bildirimlerde ise depremin şiddeti tahmini olarak 5.5 olarak ifade edildi.