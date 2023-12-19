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Sahadan çekilen İstanbulspor ne cezası alacak?

Sahadan çekilen İstanbulspor ne cezası alacak?

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına tepki olarak takımını sahadan çekti. İstanbulspor'un alacağı ceza merak konusu oldu.

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ve Trabzonspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşılaştı.

İlk yarısı 1-1 biten maçın ikinci yarısında yaşanan olaylar gündem oldu. Trabzonspor 68. dakikada Onuachu'nun golüyle 2-1 öne geçti. VAR incelemesinin ardından Onuachu'nun golü geçerli sayıldı. Kararı beğenmeyen İstanbulspor yönetimi takımı sahadan çekti.

Karşılaşmanın 73. dakikasında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu sahaya indi ve takımı sahadan çekti. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve İstanbulsporlu futbolcular, Sarıalioğlu'nu ikna etmeye çalıştı ancak bir sonuç alınamadı. 

İstanbulspor'u bekleyen ceza ne?

Yaşananların ardından İstanbulspor'u bekleyen ceza merak konusu oldu. 

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Müsabaka Talimatı'nda, "Müsababakyı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır. Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen veya sahayı terk eden takımlara hükmen mağlubiyet kararıyla birlikte alt lige düşürülme kararı verilir." ifadeleri yer alıyor.

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