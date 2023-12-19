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Zelenskiy'den 1 milyon dron hedefi

Zelenskiy'den 1 milyon dron hedefi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın mevcut üretim seviyelerini artırarak 2024'te 1 milyon dron üreteceğini açıkladı.

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Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken, Ukrayna lideri Zelenskiy, ülkesindeki yıkıma rağmen batılı ülkelerin yardımları dışında kendi imkanlarıyla silah üretimini artırmayı planlıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de basın toplantısı düzenledi.

"1 milyon dron üreteceğiz"

Zelenskiy, Ukrayna'nın mevcut üretim seviyelerini artırarak önümüzdeki yıl 1 milyon insansız hava aracı üreteceğini açıklayarak, "Önümüzdeki yıl 1 milyon dron üreteceğiz. Bunun için her şeyi yapacağız” dedi.

Zelenskiy ayrıca, Ukrayna'nın başta 155 milimetrelik top mermileri olmak üzere topçu mühimmatlarının yerli üretimini arttırmanın yollarını aradığını belirtti.

Hükümet yetkilileri, daha önce Ukrayna'nın bu yılın sonuna kadar her ay on binlerce dron üretmeyi hedeflediğini söylemişti, fakat Ukrayna’nın mevcut dron üretimine ilişkin herhangi bir bilgi mevcut değil.

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