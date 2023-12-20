Sahadan çıkmamak için başkana diz çöktü

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor müsabakası yarıda kaldı. O anlarda saha kenarında soyunma odasına gitmemek için İstanbulsporlu Simon Deli, başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun önünde diz çöktü.Abone ol
Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor ile karşılaştı.
Müsabakada dakikalar 74'ü gösterdiğinde İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem Ali Şansalan'ın kararlarına tepki olarak takımını sahadan çekti.
O anlarda İstanbulspor'un 32 yaşındaki Fildişili stoperi Simon Deli, sahada kalmak için başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun önünde diz çöktü. Başkanı kararından vazgeçiremeyen tecrübeli oyuncu, ısrarlı tutum sonrası büyük üzüntü yaşadı.
Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.