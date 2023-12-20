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Benzine zam geldi! İşte 20 Aralık 2023 Çarşamba zamlı ve güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine zam geldi! İşte 20 Aralık 2023 Çarşamba zamlı ve güncel akaryakıt fiyatları...

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine gelen zamların ardından bu gece yarası benzine kallavi zam geldi. Benzinin litresi bu gece yarısı itibariyle 1 lira 46 kuruş zamlandı. 20 Aralık 2023 Çarşamba güncel benzin ve motorin fiyatları...

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzin e motorine geçen hafta gelen indirimlerin ardından bu kez zam geldi. Zam 20 Aralık 2023 Çarşamba günü itibariyle pompaya yansıdı.

Gece yarısından itibaren benzinin litresine 1 lira 46 kuruş zamlı olarak depolara girmeye başladı. Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı. 

Zamlı benzin fiyatları...

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 33.02 liradan 34.51 liraya, Ankara'da 33,67 liradan 35.16 liraya, İzmir'de ise 33,77 liradan 35.276 liraya yükseldi.

Motorin fiyatları ortalama olarak İstanbul’da 35,45 TL, Ankara’da 36,11 TL ve İzmir’de 36,27 TL’den satılıyor.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 34,46 TL
Motorin fiyatı: 35,45 TL

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 34,51 TL
Motorin fiyatı: 35,51 TL 

Ankara
Benzin fiyatı: 35,19 TL
Motorin fiyatı: 36,15 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 35,33 TL
Motorin fiyatı: 36,34 TL

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