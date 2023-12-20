BIST 7.726
DOLAR 29,11
EURO 31,91
ALTIN 1.909,97
HABER /  GÜNCEL

Özdağ, Özel ile imzalamak istediği protokolün şartlarını açıkladı

Özdağ, Özel ile imzalamak istediği protokolün şartlarını açıkladı

Zafer Partisi lideri Özdağ, yerel seçimlere sayılı günler kala "CHP ile işbirliği" mesajı verdi. CHP lideri Özel ile bir protokol imzalamaları gerektiğini ifade eden Özdağ, protokolün şartlarını, "HDP'nin terörle ilintili parti olduğu konusunda bize güvence vermesini, kendisinin de böyle düşündüğünün güvencesini vermesini isteriz.924 Anayasası'nın belirlediği milli, üniter, laik devlet ilkelerine sadık olduğunu protokole yazdırmak isteriz." şeklinde açıkladı.

Abone ol

Çeşitli programları kapsamında Trabzon'a giden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Beşikdüzü ilçesinde ziyaret ettiği esnafın sorunlarını dinledi. Atatürk Köşkü'nü ziyaret ettikten sonra geldiği Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyen Özdağ, Diyarbakır'daki bir bulvara "Şeyh Said" adının verilmesine tepki gösterdi, bu konuyu gündemde tutacaklarını söyledi.

Özdağ, 81 ilin bütün ilçelerinde kendi adaylarını çıkartarak seçimlere girmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek şöyle konuştu:

"Kars ve Iğdır'da ilçelerde aday çıkaracağız, ilde aday çıkarmayı düşünmüyoruz. Burada HDP karşısında güçlü olan vatansever adayı destekleyeceğiz. Bu aday MHP, CHP, İYİ Parti adayı olabilir. Bilmiyorum artık, partilerine bakmayacağız, kazanma imkanları ve vatanseverliklerine bakacağız çünkü bir daha bu şehirlerde HDP'nin almamasını istiyoruz. Bu konuda güçlü olan adaya aktif şekilde destek vereceğiz."

"Üzerinden 10 günden fazla süre geçti.

İYİ Parti'ye seçim işbirliği çağrısında bulunduklarını ifade eden Özdağ, "Üzerinden 10 günden fazla süre geçti. Randevu da talep ettik. Ne çağrımıza ne randevu talebimize İYİ Parti Genel Merkezinden şu ana kadar bir cevap gelmedi. Bizim de randevu ve işbirliği talebimiz sonsuza kadar devam etmeyecek. Eğer olumlu bir cevap birkaç gün içinde gelmezse biz de bu konudaki değerlendirmeyi, vatansever seçmenin takdirine sunacağız ve taleplerimizi geri çekeceğiz." dedi.

Özdağ, CHP ile seçim işbirliği yönündeki düşüncesinin sorulması üzerine de şunları kaydetti:

"CHP ile bir işbirliğimiz söz konusu olabilir. Bunun için Özgür Özel ile bir protokol imzalamamız lazım. Özel'in bu protokolde Şeyh Said'in bir vatan haini olduğunu ifade etmesini isteriz. HDP'nin terörle ilintili parti olduğu konusunda bize güvence vermesini, kendisinin de böyle düşündüğünün güvencesini vermesini isteriz. HDP ile ittifak yapmayacağının, sadece Zafer Partisi ile ittifak yapacağının güvencesini vermesini isteriz. 1924 Anayasası'nın belirlediği milli, üniter, laik devlet ilkelerine sadık olduğunu protokole yazdırmak isteriz. Bu protokolün gizli olmasını istemeyiz. Teklifimizi ortaya koyduk."

"Şeyh Said" açıklaması

Özdağ, daha sonra Trabzon Adliyesi'ne giderek, Diyarbakır'daki bir bulvara "Şeyh Said" adının verilmesiyle ilgili yürütmenin durdurulması talebiyle Trabzon İdare Mahkemesine dilekçe verdi.

Kent merkezi ve Uzun Sokak'ta vatandaşlar ve esnafla bir araya gelen Özdağ, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını da ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ile görüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Korkunç gerçek soruşturmada ortaya çıktı! İsrail ordusu rehineleri böyle öldürmüş
Korkunç gerçek soruşturmada ortaya çıktı! İsrail ordusu rehineleri böyle öldürmüş
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Çaykur Rizespor, yarın sahasında Pendikspor ile karşılaşacak
Çaykur Rizespor, yarın sahasında Pendikspor ile karşılaşacak
Dolar ve Euro yeni güne nasıl başladı? İşte son rakamlar...
Dolar ve Euro yeni güne nasıl başladı? İşte son rakamlar...
Süper Lig'de Beşiktaş, Alanyaspor'u ağırlayacak
Süper Lig'de Beşiktaş, Alanyaspor'u ağırlayacak
Hatayspor, yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak
Hatayspor, yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak
Kadın defalarca 'pırasa' dedi, eşi canlı yayında bayıldı! Esra Erol'da ilginç anlar
Kadın defalarca 'pırasa' dedi, eşi canlı yayında bayıldı! Esra Erol'da ilginç anlar
Yerel seçimlere ilişkin propaganda yasakları Resmi Gazete’de
Yerel seçimlere ilişkin propaganda yasakları Resmi Gazete’de
AK Parti'de İstanbul adayı için yapılan temayül yoklamasında 4 isim çıktı kulislerde konuşulan en kuvvetli aday
AK Parti'de İstanbul adayı için yapılan temayül yoklamasında 4 isim çıktı kulislerde konuşulan en kuvvetli aday
63 ilde düğmeye basıldı! Mali suç örgütlerine operasyon: 302 şüpheli yakalandı
63 ilde düğmeye basıldı! Mali suç örgütlerine operasyon: 302 şüpheli yakalandı
1 Ocak'tan sonra yüzde 58,46'lık zam geliyor! 104 bin liralık sınır geldi
1 Ocak'tan sonra yüzde 58,46'lık zam geliyor! 104 bin liralık sınır geldi
Naci Görür 'Maraş ve Hatay gibi uyarıyorum' deyip iki yer için konuştu: Orada insan yaşamaması lazım
Naci Görür 'Maraş ve Hatay gibi uyarıyorum' deyip iki yer için konuştu: Orada insan yaşamaması lazım