Cilt sağlığımızı korumak için yapılması gereken basit önlemler

Cilt, vücudun en büyük organı ve vücudu tüm dış faktörlerden koruyan bir bariyer olduğunu ifade eden Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, cildin aynı zamanda vücudun da aynası olduğunu söyledi.

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İç organların sağlığı, problemleri, bunların dışarı yansıması, önceden verdiği ipuçları çoğu zaman ciltte kendini ele verdiğini belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, bu sebeple cildimizi iyi tanımak, takip etmek vücudun içerisinden gelen sinyalleri iyi değerlendirmek, ayrıca bu önemli bariyerin de sağlığına çok dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Sağlıklı ve parlak bir cilt için basit önerilerde bulunan Küçükçakır, şöyle sıraladı;

"Günde 8-10 bardak su cilt kuruluğunu önler. Su sayesinde hücrelerimiz yenilenir ve onarılır. Cilt kuruluğunu engellemek için dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, bol su tüketmek olmalı. D3 vitamini depolanmalı. Günümüzün hayat standartları sonucu ne yazık ki, D vitaminini yeterince depolayamıyoruz. Klasik D veya D2 vitamininin yanında özellikle D3 vitamini cilt dengesini ve sağlığını korumak için en önemli desteklerden. Güneş kremi kullanmadan sokağa adım atmayın. Güneş koruyucuyu artık sadece yaz ve plajla özdeşleştiren kaldı mı bilmiyoruz. Ama cildi genç tutmak ve elbette cilt kanserinden korunmak isteyenlerin yapması gereken tek şey yaz-kış demeden en az 30 koruma faktörlü bir koruyucu kullanmak. Cilt temizliğini atlamayın. Temizleme rutini, en önemli adımdır. Düzenli olarak, her günün sonunda mutlaka cildinizi derinlemesine temizlemelisiniz. Pamuklu giysileri tercih edin. Cilt sağlığımız için cildimize ne sürdüğümüzün yanı sıra ne giydiğimiz de önemli. Cildin terlemesine ve kuruluğun artmasına yol açan naylon, sentetik ile yünlü kıyafetler yerine, cildin nemini tutmasına yardımcı olan yumuşak pamuklu kıyafetler tercih etmenizde yarar var. Ayrıca kalın dokumalı tek kat kıyafetler terlemenize yol açabileceği için birkaç kat ince kıyafet giymeye ve ortamın ısısına göre kıyafet sayısını azaltıp arttırmaya özen gösterin. Oluşacak şüpheli benlere karşı vücudunuzu incelemeyi ihmal etmeyin. Ayda bir kez boy aynası yardımı ile vücuttaki benlerin boyutunda ani bir artış, asimetrik düzensiz bir şekil alması, renk düzensizlikleri ve farklılıkları gibi durumları kontrol edin."