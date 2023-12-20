Aydın yağışlı havanın etkisine girecek

Aydın’da bugün akşam saatlerinden sonra yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

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Meteoroloji verilerine göre, Aydın’da havanın bugün sabah saatlerinde parçalı ve az bulutlu öğleden sonra parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yerel sağanak yağışlı, yarın çok bulutlu yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, Cuma ve Cumartesi günü çok bulutlu aralıklı sağanak yağmurlu, Pazar parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise 13 ila 18 derece arasında değişkenlik göstereceği tahmin ediliyor.