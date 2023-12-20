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Bu sezon kabus yaşayan Sevilla La Liga'da 10 maç sonra kazandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bu sezon kabus yaşayan Sevilla La Liga'da 10 maç sonra kazandı

Sevilla deplasmanda karşılaştığı Granada’yı 3-0 mağlup ederken, La Liga'da 10 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı.

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Sevilla, La Liga’nın 17. haftasında deplasmanda Granada’yı 3-0’lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Sevilla, 10 maç aradan sonra ligde galip gelmeyi başardı. İyi bir sezon geçirmeyen Sevilla, ligde 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak topladığı 16 puanla 13. sırada bulunuyor.

Grada maçı öncesinde ligdeki son galibiyeti 5-1’lik skorla evinde Almeria karşısında alan İspanyol ekibi sırayla; Barcelona, Real Sociedad, Mallorca ve Getafe’ye mağlup olurken, Rayo Vallecano, Real Madrid, Cadiz, Celta Vigo, Real Betis ve Villarreal ile de beraber kaldı.

Sevilla, B Grubu’nda yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise sadece 2 puan toplarken, Lens’in ardından son sırada kaldı ve Avrupa kupalarına grup aşamasında veda etti.

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