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Motorine kallavi zam geliyor! Benzin fiyatını yine geçecek! 20 Aralık 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Motorine kallavi zam geliyor! Benzin fiyatını yine geçecek! 20 Aralık 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Kızıl Deniz'deki kriz nedeniyle brent petrol fiyatlarındaki artış benzin ve motorin fiyatlarına zam olarak yansımaya başladı. Bu gece yarısı benzine 1 lira 46 kuruş zam geldi. Sıra motorinde Motorinin litre fiyatı 1 lira 50 kirş zam geliyor. 120 Aralık 2023 benzin, motorin ve LPG fiyatları...

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Araç sahiplerine bir kötü haber daha geldi. Bugün benzinin litre fiyatına gelen 1 lira 46 kuruşluk zammın ardından bir zam da motorin fiyatlarına geliyor. Son zamla birlikte benzin ve motorin fiyatları neredeyse eşitlenmişti. Yeni zamla motorin fiyatı yine benzin fiyatını geride bırakacak.

Motorine 1 lira 50 kuruş zam geliyor

Kızıl Deniz'deki kriz nedeniyle ham petrol fiyatlarındaki artış sonra ilk zam benzine geldi. Benzinin litre fiyatı, bugün 1 TL 46 kuruş arttı. Sırada, motorin var. Cuma günü de motorine, 1 TL 50 kuruş düzeyinde zam bekleniyor.

Zamlı benzin fiyatları...

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 33.02 liradan 34.51 liraya, Ankara'da 33,67 liradan 35.16 liraya, İzmir'de ise 33,77 liradan 35.276 liraya yükseldi. Motorin fiyatları ortalama olarak İstanbul’da 35,45 TL, Ankara’da 36,11 TL ve İzmir’de 36,27 TL’den satılıyor.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 34,46 TL
Motorin fiyatı: 35,45 TL

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 34,51 TL
Motorin fiyatı: 35,51 TL 

Ankara
Benzin fiyatı: 35,19 TL
Motorin fiyatı: 36,15 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 35,33 TL
Motorin fiyatı: 36,34 TL

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