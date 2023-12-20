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Samsun'da 112'ye gelen çağrıların yüzde 43'ü asılsız çıktı! 50 kişiye ceza yazıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da 112'ye gelen çağrıların yüzde 43'ü asılsız çıktı! 50 kişiye ceza yazıldı

Samsun 112 Acil Çağrı Merkezine 2023 yılında 1 milyon 549 bin 776 çağrı geldi, bunların yüzde 43'ünü asılsız çağrılar oluşturdu. Asılsız çağrı yapan toplamda 50 kişiye 50 bin 708 TL para cezası uygulandı.

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Hayat kurtarmak için telefon başında bekleyen 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını 2023 yılında yine asılsız çağrılar meşgul etti. Toplamda gelen 1 milyon 549 bin 776 çağrının 328 bin 389'unu sağlık, 293 bin 225'ini emniyet, 31 bin 176'sını itfaiye, 29 bin 38'ini jandarma, 6 bin 622'sini orman, 2 bin 707'sini AFAD ve 3 bin 166'sını sahil güvenliği içeren çağrılar oluşturdu. Bu çağrıların yüzde 43'ü asılsız çıktı.

Günlük çağrı ortalaması 4 bin 500 olan 112 Acil Çağrı Merkezinin 3 Eylül tarihinde Samsun'da yaşanan sel felaketinde günlük çağrısı 9 bin 800'e çıktı. Personel, gelen bu çağrıları sistemde herhangi bir aksaklık yaşanmadan karşılamayı başardı.

Tek numara 112 tanıtım faaliyetleri

112 Acil Çağrı Merkezinden alınan bilgilere göre 2023 yılında merkezin yaptığı faaliyetler ise şu şekilde:

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 112 Acil Çağrı Merkezi arasında imzalanan "Tek Numara 112 Tanıtım Protokolü" gereğince 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından 30 okulda toplamda 6 bin öğrenciye tek numara 112'nin tanıtımı yapıldı. Samsun'da gerçekleşen İnşaat Fuarı'nda 112'nin bilinirliğini arttırmak amacıyla 500 vatandaşa broşür dağıtılarak tanıtım faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Bafra ilçesinde düzenlenen 5. Kapıkaya Festivali'nde 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü standı açıldı ve 5 gün boyunca toplamda 2 bin 200 vatandaşa ulaşılarak tanıtım faaliyeti yapıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünce 3 yıldır yürütülen "Botsuz ve Montsuz Çocuk Kalmasın Projesi" çerçevesinde bu yıl iki köy okuluna gidilerek proje uygulandı. Ayrıca Samsun'da gerçekleşen kitap fuarında vatandaşlara tanıtımın daha kalıcı olması amacıyla broşür, balon, kitap ayracı gibi materyaller dağıtıldı. Toplamda 10 bin vatandaşa "Tek Numara 112" hakkında bilgi verildi.

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerinde Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda 7 gün boyunca stant açılarak 112’nin bilinirliği/farkındalığı amacıyla toplamda 25 bin vatandaşa ulaşıldı ve 112'nin tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildi.

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