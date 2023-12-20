Kış aylarının gelmesiyle yün yorgana talep arttı

Soğuk havaların etkisini hissettirmeye başladığı Eskişehir’de vatandaşlar ısınmak için yün yorganı tercih ediyor.

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Eskişehir’de son birkaç haftadır mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yeniden düşmeye başladı. Özellikle gece saatlerinde havanın hissedilir şekilde soğumasına karşı vatandaşlar ısınma ihtiyacı duyarken, yün yorganlara talep yoğunlaştı. Eskişehir gibi soğuk bölgelerde yün yorganın bir vaz geçilmez olduğunun altını çizen esnaf ise, elyaf yorganların sağlık açısından zararlarına dikkat çekti. Yün yorganların tek kişilikleri güncel olarak ortalama 700 liradan, çift kişilikleri ise 900 liradan satışa sunuluyor.

“Bizim yünden başka önerdiğimiz bir ürün yok”



Eskişehir’de uzun yıllardır yorgancılık yapan Ekrem Şentorun, kış aylarının gelmesiyle birlikte yün yorgana taleplerin arttığını söyledi. Sağlıklı yaşamak isteyen insanların yün malzemeden yapılan yorgan, hatta yatak ve yastık kullanması gerektiğini ifade eden Şentorun, “Bizim yünden başka önerdiğimiz bir ürün yok. En fazla pamuk olsun ama o da sıcak bölgelerde daha kullanışlı. Eskişehir gibi soğuk iklime sahip bölgelerde yaşayanlar yün yorgandan şaşmayacak. Fiyatlarımızda geçen seneye kıyasla anormal bir değişiklik olmadı. İşçiliğe yaklaşık 100 TL alıyoruz. Toplam maliyet tek kişilikler için 700, iki kişilikler için ise 900 lira oluyor. Ben bu sene özellikle sonbaharda kışa girmeye yakın bayağı yoğun bir talep olduğunu gördüm. Vatandaşlar evlerinden yün getirip yorgan yaptırıyorlar. Bir yün yorgan yapmak yaklaşık 3 saat sürüyor” dedi.