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Elazığ’da çocukların tehlikeli yolculuğu kameraya takıldı

Elazığ’da çocukların tehlikeli yolculuğu kameraya takıldı

Elazığ’da çocukların çöp arabasının arkasındaki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

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Olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen 2 çocuk, seyir halinde devam eden çöp arabasının arka kısmına asılarak gitmeye başladı. Çocuklardan biri bir süre sonra pikabın arkasından atlarken diğer çocuk bir süre daha seyir halindeki çöğ arabasına asılarak tehlikeli oyuna devam etti. Çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

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