Aydın'ın dağlarında doğal olarak yetişen mantarlar, sonbaharın gelmesiyle birlikte bereketlenirken, kırmızı etin alternatifi olarak bilinen ve pazar tezgahlarında yerini alan mantarlara vatandaşların da ilgisi arttı.

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Sonbahar aylarında köylüler için önemli bir geçim kaynağı olan doğal mantarlarda yoğun bir bereket yaşanıyor. Dağlarda kendiliğinden yetişen çıntar cinsi mantarlar, pazar tezgahlarında yerini alırken, kırmızı etin alternatifi olarak bilinen çıntarlara talep arttı. Önemli protein kaynağı olan çıntarın kilosu ise 80 ile 130 TL arasında satışa sunuluyor.

“Vatandaşın talebi arttı”



Çıntarların, Aydın’da ilk olarak Bozdoğan bölgesinde çıkmaya başladığını ifade eden 26 yıldır pazarcılıkla uğraşan Bülent Durmazoğlu; “Çıntarlar çok yağış olan yerlerde çıkar. İlk önce Karadeniz Bölgesi’nde çıkmaya başlar ve yavaş yavaş Ege Bölgesi’ne doğru gelir. Bizim bölgelerimizde de ilk olarak Bozdoğan bölgesinde çıkmaya başlar. Bizim de çıntarlarımızın Bozdoğan’dan toplandı. Şu an tam mantar bolluğunun yaşandığı dönemdeyiz. O yüzden fiyatları da uygun ancak soğuklar artmaya başladıkça kurtlanmalar başlar. Bolluk azalınca fiyatlarda da artış başlar. Özellikle kırmızı etin alternatifi olarak görülen çıntarlara vatandaşların olan talebi fazla” dedi.

Her mantarın farklı özelliklere sahip olduğunu hatırlatan uzmanlar, yenilebilen mantarlar olduğu gibi doğada çok zehirli mantarların da bulunduğuna dikkat çekerken, mantar bolluğunun yaşandığı bugünlerde zehirlenmelere karşı dikkatli olunmasını söyledi.