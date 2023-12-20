Hakem Halil Umut Meler saldırı sonrası ilk kez konuştu: Saldırıyı Emre Belözoğlu planladı

Halil Umut Meler, yumruklu saldırıyla ilgili ilk kez konuştu. Meler, saldırıyı Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun provoke ettiğini ve planladığını söyledi. Meler, "Biliyorsunuz 2018 yılında benimle ilgili şahsi bir görüşü vardı" dedi.

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Süper Lig'in 15. haftasında 11 Aralık akşamı oynanan MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçının son düdüğüyle birlikte ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler Hürriyet gazetesine konuştu:

"Maçtan sonra düdüğü çaldıktan sonra oyuncular teşekküre ve tebrik etmeye geldi. Ki bu da görünüyor zaten ekranlarda. O arada Emre Belözoğlu’nun elini, kollarını gördüm. O arada rakip teknik direktör İlhan Palut onu tuttu. Tam biz ne oluyor, ne bitiyor, neler deniyor diye oraya odaklandığımızda eylemi yapan şahıs sol tarafımdan yumruğu vurdu. Ondan sonrasını hatırlıyor muyum, hatırlamıyorum. Çünkü yerde darbe yiyordum. Zaten polis de temsilciler de bunu beklemiyordu. Beklenmeyen bir durum, çünkü oluşabilecek hiçbir hadise yoktu. Sadece bu durumu provoke eden teknik direktördü. Başka hiç kimse değildi.

Emre Belözoğlu mu provoke etti?

Evet bu alenen gözüken bir şey. Maç içerisinde desin ki ‘Bana bu hatayı yaptın, ben senin yüzünden gol yedim.’ Yok. Ankaragücü Spor Kulübü ya da taraftarlarının da bir şeyi yok. Normal bir aksiyonu var. Ya bunu öncesinde planladı. Çünkü biliyorsunuz 2018 yılında benimle ilgili şahsi bir görüşü vardı. Bu şahsi görüşün devam ettiğini düşünüyorum ben de şu an.

EMRE BELÖZOĞLU ÜZGÜN AMA NEYE ÜZGÜN?

Sakatlandığımda gülüyordu’ demişti...

Darbe yediğinde ben ona gülmüşüm. ‘Güldüğümü ispatlasın, tamam’ dedim ben. Benim için problem değil. Ben bunu hiçbir zaman şahsileştirmedim. Onun görüşüydü. Ama şu güne geldiğimizde beni üzen konu şu; bana o eylemi yapan kişi, yumruk atan kişi benden ve ailemden yazılı olarak özür dilemesine rağmen kendisi özür dilemedi. Emre Belözoğlu özür dilemedi. Varsa ispatlayın, yaptı deyin, ‘mesaj attım’ desin... Ama şu ana kadar, farkındaysanız 2 gün öncesinde verdiği röportajda da herhangi bir şey yok. Üzgün olduğunu söylüyor ama neye üzgün? Şiddeti yapanın şu durumda olduğuna mı üzgün? Yoksa bu duruma kendisi getirdiği için mi üzgün? Yoksa ben darbe yediğim için mi üzgün?