BIST 10.641
DOLAR 42,23
EURO 48,97
ALTIN 5.696,25
HABER /  SAĞLIK

DSÖ: Gazze'de 900'den fazla kişi tıbbi tahliye beklerken hayatını kaybetti

DSÖ: Gazze'de 900'den fazla kişi tıbbi tahliye beklerken hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de yaklaşık 4 bini çocuk 16 bin 500'den fazla hastanın tıbbi tahliye beklediğini belirterek, 900'den fazla kişinin tıbbi tahliye beklerken hayatını kaybettiğini bildirdi.

Abone ol

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de ateşkesin ilan edilmesinden bu yana bir ay geçtiğini hatırlatan Ghebreyesus, DSÖ'nün bu süreçte, Gazze'nin sağlık sisteminin yeniden inşasını ve Gazze dışında tedaviye ihtiyaç duyan hastaların tıbbi tahliyesini desteklemeye devam ettiğini kaydetti.

Ghebreyesus, "DSÖ, son iki yılda 5 bin 500'den fazlası çocuk yaklaşık 8 bin hastanın tahliyesini destekledi. DSÖ, Mayıs 2024'te tıbbi tahliyelerin koordinasyonunu devralmasından bu yana bugün dahil 119 tıbbi tahliye misyonunu destekledi. Ancak yaklaşık 4 bini çocuk 16 bin 500'den fazla kişi hala tahliye bekliyor. Tıbbi tahliye beklerken 900'den fazla kişi hayatını kaybetti." dedi.

Gazzeli hastaları tedavi için kabul eden 30 ülkeye teşekkür eden Ghebreyesus, ancak daha fazla ülkeye daha fazla hasta kabul etmesi çağrısında bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e tepki: Şimdi troller AK Parti'nin köpeği diyecek
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e tepki: Şimdi troller AK Parti'nin köpeği diyecek
TFF’den bahis soruşturması açıklaması
TFF’den bahis soruşturması açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abacı için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abacı için taziye mesajı
Mekke'nin güneyinde dünden beri devam eden yağışlar sele yol açtı
Mekke'nin güneyinde dünden beri devam eden yağışlar sele yol açtı
Süper Kupa finalinin yeri ve tarihi belli oldu
Süper Kupa finalinin yeri ve tarihi belli oldu
Deprem bölgesi Sındırgı’da esnafa yeni kredi ve destek imkanı
Deprem bölgesi Sındırgı’da esnafa yeni kredi ve destek imkanı
Hakan Fidan: Gazze, Filistin’in bir parçasıdır
Hakan Fidan: Gazze, Filistin’in bir parçasıdır
Muazzez Abacı hayatını kaybetti
Muazzez Abacı hayatını kaybetti
NOW TV’nin isim ve logo tescili iptal edildi! Kanalın yayınları durabilir
NOW TV’nin isim ve logo tescili iptal edildi! Kanalın yayınları durabilir
Mısır ve Filistin’den Türkiye’ye taziye mesajı
Mısır ve Filistin’den Türkiye’ye taziye mesajı
'Türkiye'nin, Hindistan'daki terör eylemiyle bağlantılı olduğu' iddiasına yalanlama
'Türkiye'nin, Hindistan'daki terör eylemiyle bağlantılı olduğu' iddiasına yalanlama
Çin, Libya’da 10 yılın ardından diplomatik faaliyetlerine yeniden başladı
Çin, Libya’da 10 yılın ardından diplomatik faaliyetlerine yeniden başladı