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Domagoj Vida için 20 milyon euro

Domagoj Vida için 20 milyon euro

Hırvat medyası, birçok Avrupa kulübünün peşinde koştuğu Vida'ya sezon sonunda gelecek olan transfer tekliflerinin 20 milyon Euro'yu bulacağını yazdı.

Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Domagoj Vida için Hırvat basınından çarpıcı bir iddia geldi. 

Hırvat medyası, sezon sonunda Vida'ya gelen transfer tekliflerinin 20 milyon Euro'yu bulacağını yazdı. Tecrübeli oyuncu için Fulham ve Roma'nın dışında Sevilla, Tottenham, Espanyol ve Wolverhampton gibi takımların sırada olduğu iddia edildi.

Bu sezon 27 Süper Lig maçında görev yapan Vida, 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

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