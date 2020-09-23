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Dolarda yeni zirve! Rekor üstüne rekor kırıyor: 7,68'in üzerine çıktı

Perşembe açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı öncesinde dolar/TL kuru bu sabah 7,68'in üzerine çıkarak tarihi rekorunu tazeledi.

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En yüksek seviyesini 7,6852 ile gören Dolar/TL kurundaki baskı, yarınki Merkez Bankası toplantısında faiz kararı çıkmaması endişesi ile sürüyor.

Türk Lirası, 2020 yılında yüzde 22, son 5 yılda ise yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetti.

Son iki ayın en yüksek seviyeleri

ABD ekonomisinde enflasyonun gerileyeceğine yönelik beklentiler, doların küresel çapta son iki ayın en yüksek seviyeleri görmesine sebep oldu.

23 Eylül altın fiyatları

Gram altın 465 lira seviyelerinde. Çeyrek altın 762 lira, Cumhuriyet altını 3.110 liradan satılıyor. Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilim, artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin risk algısına yön verdiğini belirterek, dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin de altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

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